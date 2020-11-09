Tüm organ kanserleri içerisinde en çok ölüme yol açan kanser türü akciğer kanseri. Şüphesiz akciğerlere zarar veren en güçlü faktör sigara. Uzmanlar, kirli havaya maruz kalmamak, sigara içmemek ve sigara içilen ortamda bulunmamak gerektiğine dikkat çekerken, sağlıklı beslenme ile de akciğerlerin kendisini yenilerek temizlediğini vurguluyor.
Akciğer dostu besinleri anlatan Diyetisyen Gizem Gençyürek, şiddetli öksürüklerin giderilmesini sağlamada, astım ataklarının azalmasını ve enfeksiyon oluşumunu önlemede keçiboynuzunu önerirken, C vitamini kaynaklarının ise akciğerleri bakterilerden koruduğunu söyledi.
İşte akciğer dostu besinler...
Öncelikle sıvı! Bol su tüketimi ve C vitamininden zengin taze sebze ve meyve sularının tüketimi akciğerlerin temizlenmesine zemin hazırlamaktadır. Sıvılar, mukus tabakasının incelmesini sağlayarak nefes almayı kolaylaştırır.
C Vitamini kaynakları maydanoz, kırmızı kapya biber, turunçgiller: Antioksidan özellik taşımaları nedeniyle akciğerleri serbest radikallerden korur. Ayrıca antioksidanlar solunum sisteminin epitel dokuların oluşturulmasını sağlayarak akciğerlerin bakterilerden korunmasını sağlar.
Çinko kaynağı yoğurt ve tam tahıl ürünleri: Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandırmayı sağlayan çinko kaynağı besinler günlük beslenmemizde mutlaka yer almalı. Zengin çinko kaynağı yoğurt: her gün 2-3 porsiyon olarak, tam tahıl ürünleri ise günlük 3-4 porsiyon şeklinde tüketilmelidir.
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