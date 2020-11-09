Tüm organ kanserleri içerisinde en çok ölüme yol açan kanser türü akciğer kanseri. Şüphesiz akciğerlere zarar veren en güçlü faktör sigara. Uzmanlar, kirli havaya maruz kalmamak, sigara içmemek ve sigara içilen ortamda bulunmamak gerektiğine dikkat çekerken, sağlıklı beslenme ile de akciğerlerin kendisini yenilerek temizlediğini vurguluyor.