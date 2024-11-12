Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Akbank Sanat Dans Atölyesi'nden 'PALMA'

        'PALMA' 15 Kasım'da sahnede

        Akbank Sanat Dans Atölyesi'nin "Avuçların İçinde" projesi, profesyonel dansçıların katılımı ve zenginleştirilen içeriğiyle "PALMA" adı altında etkileyici bir performansa dönüşüyor. 15 Kasım'da Akbank Sanat'ta prömiyer yapacak olan gösteri, izleyicilere dansın evrensel dilini unutulmaz bir deneyimle sunmayı vaat ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        'PALMA' 15 Kasım'da sahnede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz sezon Akbank Sanat Dans Atölyesi öğrencilerinin sahnelediği "Avuçların İçinde" dans projesi, bu yıl profesyonel dansçıların katılımı ve zenginleştirilen içeriği ile ‘PALMA’ adıyla tüm geceyi kapsayan etkileyici bir performansa dönüşüyor.

        Koreografisi Serhat Kural’a ait olan ‘PALMA’, Ay Çakır, Ceren Sezgi Çopur, Duru Yılmaz, Derin Ağma, Gizem Yalman, İpek Özgen, Nazlı Deniz Mercan ve Rayna Ķeleş'ten oluşan kadrosuyla, 15 Kasım Cuma günü Akbank Sanat’ta prömiyerini gerçekleştirecek.

        Performansın müzikleri Onur Seçki tarafından hazırlandı. Işık tasarımında Utku Kara, kostüm tasarımında ise Ece Özlem Yeşilbaş’ın imzası var. Oğuz Turgutgenç'in repetitörlüğünde gerçekleştirilecek "PALMA," dansın evrensel dilini derin görsel deneyimlerle birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akbank Sanat
        #PALMA
        #Akbank Sanat Dans Atölyesi
        #dans
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Uranüs'ü yanlış tanımışız
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Gerçek hayatın Iron Man'i: Elon Musk
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın yeni ekibindeki hangi isimler belli oldu?
        Habertürk Anasayfa