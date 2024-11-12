Geçtiğimiz sezon Akbank Sanat Dans Atölyesi öğrencilerinin sahnelediği "Avuçların İçinde" dans projesi, bu yıl profesyonel dansçıların katılımı ve zenginleştirilen içeriği ile ‘PALMA’ adıyla tüm geceyi kapsayan etkileyici bir performansa dönüşüyor.

Koreografisi Serhat Kural’a ait olan ‘PALMA’, Ay Çakır, Ceren Sezgi Çopur, Duru Yılmaz, Derin Ağma, Gizem Yalman, İpek Özgen, Nazlı Deniz Mercan ve Rayna Ķeleş'ten oluşan kadrosuyla, 15 Kasım Cuma günü Akbank Sanat’ta prömiyerini gerçekleştirecek.

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Performansın müzikleri Onur Seçki tarafından hazırlandı. Işık tasarımında Utku Kara, kostüm tasarımında ise Ece Özlem Yeşilbaş’ın imzası var. Oğuz Turgutgenç'in repetitörlüğünde gerçekleştirilecek "PALMA," dansın evrensel dilini derin görsel deneyimlerle birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir yolculuk sunmayı hedefliyor.