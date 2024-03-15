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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Akbank Kısa Film Festivali ‘Forum Senaryo Yarışması’ finalistleri belli oldu

        ‘Forum Senaryo Yarışması’ finalistleri belli oldu

        Kısa film yapımına özendirmek, bu alanda üretimi teşvik etmek ve yeni sinemacıları destelemek amacıyla, 20 yıldır kapsayıcı bir festival kültürü yaratan, Akbank Kısa Film Festivali'nin 'Forum Senaryo Yarışması' finalistleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:17
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        'Forum Senaryo Yarışması' finalistleri
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        25 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 20. Akbank Kısa Film Festivali’nde yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nın ön seçici kurulu, değerlendirmeleri sonucu 8 senaryoyu finalist olarak belirledi. Finale kalan proje sahipleri jüri üyeleri; yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yazar Nermin Yıldırım ve oyuncu Tansu Biçer’e sunum yapacak. ‘En İyi Senaryo’ olarak seçilecek eser sahibi Akbank Sanat tarafından 50.000 TL ile ödüllendirilecek.

        27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Akbank Kısa Film Forum’da atölye çalışmaları ve eğitimler de düzenlenecek. Sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunan 20. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için: www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

        Forum Senaryo Yarışması Finalistleri

        Flanör - Ozan Muhammed Talay

        Ana Kız - Kartal Gür

        Sakin Bir Gece - İpek Karan

        Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol - Ozan Sertdemir

        Karayazı - Ahmet Duvar

        Rüyamda Ama - Burcu Aykar

        Karga - Serkan Fakılı

        Tarla Fareleri - İlayda İşeri

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