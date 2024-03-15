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25 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek 20. Akbank Kısa Film Festivali’nde yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nın ön seçici kurulu, değerlendirmeleri sonucu 8 senaryoyu finalist olarak belirledi. Finale kalan proje sahipleri jüri üyeleri; yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yazar Nermin Yıldırım ve oyuncu Tansu Biçer’e sunum yapacak. ‘En İyi Senaryo’ olarak seçilecek eser sahibi Akbank Sanat tarafından 50.000 TL ile ödüllendirilecek.

27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Akbank Kısa Film Forum’da atölye çalışmaları ve eğitimler de düzenlenecek. Sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunan 20. Akbank Kısa Film Festivali hakkında detaylı bilgi için: www.akbankkisafilmfestivali.com ve www.akbanksanat.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Forum Senaryo Yarışması Finalistleri

Flanör - Ozan Muhammed Talay

Ana Kız - Kartal Gür

Sakin Bir Gece - İpek Karan

Bir Erkeğin Kabrine Giden Yol - Ozan Sertdemir

Karayazı - Ahmet Duvar

Rüyamda Ama - Burcu Aykar

Karga - Serkan Fakılı

Tarla Fareleri - İlayda İşeri