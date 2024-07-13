Akaryakıt fiyatları: 13 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, indirim veya zam var mı?
Akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma benzin fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı yansıtıldı. İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Peki 13 Temmuz benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, indirim veya zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları
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Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları güncellenmeye devam ediyor. Brent'teki düşüşün benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıyıp yansımadığı merak ediliyor. İşte 13 Temmuz benzin ve motorin fiyatları güncel durum
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BENZİN VE MAZOT FİYATI BUGÜN NE KADAR? İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Şu an için benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir indirim, zam yok.
İSTANBUL
Benzin fiyatı: 44,9 TL
Mazot fiyatı: 44,8 TL
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ANKARA
Benzin fiyatı: 45,7 TL
Mazot fiyatı: 45,63 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 46,06 TL
Mazot fiyatı: 46,04 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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