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        Haberler Gündem Güncel AK Partili vatandaş darp edildi, 6 kişi gözaltına alındı

        AK Partili vatandaş darp edildi, 6 kişi gözaltına alındı

        Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 22:49 Güncelleme: 24.03.2024 - 22:49
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        AK Partili vatandaş darp edildi, 6 gözaltı
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        AA'nın haberine göre, dün saat 17.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde AK Parti mahalle teşkilatı üyeleri R.Ş, T.S, ve E.T'ye, Emek Caddesi'nde seçim çalışması yaptıkları sırada bazı kişiler tarafından sözlü tacizde bulunuldu.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Sözlü tacizin ardından buradan ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra olay yerine dönerek R.Ş'yi darbetti.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

        Fotoğraf: İHA

        Yapılan incelemede, şüphelilerden Y.S, B.U, E.D. ve Ö.İ'nin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları, ayrıca Y.S, K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu tespit edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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