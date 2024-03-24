AK Partili vatandaş darp edildi, 6 kişi gözaltına alındı

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AA'nın haberine göre, dün saat 17.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde AK Parti mahalle teşkilatı üyeleri R.Ş, T.S, ve E.T'ye, Emek Caddesi'nde seçim çalışması yaptıkları sırada bazı kişiler tarafından sözlü tacizde bulunuldu.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sözlü tacizin ardından buradan ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra olay yerine dönerek R.Ş'yi darbetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Fotoğraf: İHA Yapılan incelemede, şüphelilerden Y.S, B.U, E.D. ve Ö.İ'nin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları, ayrıca Y.S, K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.