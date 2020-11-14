AK Partili Kandemir: "2023 seçimleri kolay olmayacak"

Kandemir, İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kars 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hakkın, hakikatin yanında duran, adalet mücadelesi veren, bunu yaparken hiçbir dengeye yaslanmadan yol yürüyen bir hareketin mensupları olduklarını söyledi.
Yapacak çok işlerinin, söyleyecek çok sözlerinin olduğunu ifade eden Kandemir, "Allah'a hamdolsun bizim teşkilatlarımız bu hissiyatla Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmanın, arkasında olmanın omuzlarına nasıl bir yük yüklediğinin bilinciyle gece, gündüz çalıştı, çalışmaya devam ediyor. Sadece bu sene milletimizin teveccühüyle 1 milyon 400 bin yeni üye kaydettik. Şu anda 11,5 milyona yaklaşan üyesiyle AK Parti sadece Türkiye’nin değil, yeryüzünün, insanlığın umudu." ifadelerini kullandı.
Kandemir, AK Parti ile yeni bir siyaset dili inşa ettiklerini belirterek, yeni dönemde, yeni kadrolarla Kars'ı çok daha güzel yarınlara taşıyacaklarını dile getirdi.
2023 seçimlerinin kolay olmayacağını vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti:
"Bu mücadele kolay olmayacak. Karşımızda istikametini milletin belirlediği bir siyasi hareket değil, kendi Cumhurbaşkanı kazandığında tebrik etmekten imtina eden ama bir başka ülkede başkanlık seçimi olduğunda henüz resmi sonuçlar açıklanmadan onu tebrik eden bir ana muhalefet lideri var. Bunlar gözleri, gönülleri başka yerde olanlar, ayaklarını başka topraklara koymuş olanlar, kuşkusuz boş durmayacaklar. Çokça gördük bunu, sıkça yalan söyleyecekler ve 'eğer yalanı güçlü söylersek her şey kabul olur' diye düşünecekler. Biz biliyoruz ki hiçbir güçlü yalan hakikatin önüne geçmez. Hakikat mücadelesi veren bu kadroyla el ele, gönül gönüle, Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında Kars'ta da, Türkiye'de de destan yazmaya devam edeceğiz."
AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından yapılan seçimde AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın güven tazeledi.
Kongreye, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, bazı milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.
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