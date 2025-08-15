AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e: Soykırım eylemlerinin bir devamı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır." açıklamasında bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıracak ve Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamasına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır." ifadelerini kullandı.
Çelik, "İnsanlık cephesinin art arda Filistin Devleti’ni tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.
1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.