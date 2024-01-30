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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için AK Parti'nin seçim beyannamesini bugün açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Toplantının saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

Yerel seçimler yaklaşırken, AK Parti’de yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sekiz başlıktan oluşacak seçim beyannamesini bugün Ankara'da açıklayacak.

Beyannamede, her kesime yönelik vaatler anlatılacak. Emekli kart devreye sokulacak. "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurulacak. Sokak hayvanlarına yönelik ise barınak ve kısırlaştırma vurgusu yapılacak.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM TEŞVİK EDİLECEK” AK Parti'nin seçim beyannamesine göre; şehirlerde her türlü afete karşı alınacak tedbirlerin çerçevesi çizilecek. Kentsel dönüşüm teşvik edilecek. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir ve iklim dostu kentler vaadi verilecek. Risk kalkanı modeli şehirlerde de uygulanacak. REKLAM ŞEHİR BOSTANLARI KURULACAK Toplu taşıma araçlarının çevre dostu elektrikli olması sağlanacak. Yürünebilir ve bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak. Şehir bostanları kurulacak; her yörenin iklim ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek. Millet bahçelerinin sayısı artırılacak. Başıboş sokak hayvanları sorununun çözümü için barınak sayıları artırılacak ve kısırlaştırmaya ağırlık verilecek.

"HAYATA HAZIRLIK ATÖLYELERİ" Çocuklar için "Hayata Hazırlık Atölyeleri" ve "Bilim Merkezleri" açılacak. Gençler için "Mahalle Gençlik Atölyeleri Projesi" hayata geçecek. Sınav kaygısından madde bağımlılığına kadar psiko-sosyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Kadınlar için "Girişimciler Akademisi" kurulacak. Engelliler için ise Mola Evleri açılacak. REKLAM

"YAŞLI YAŞAM ŞEHİRLERİ" KURULACAK Yaşlılar için "Tecrübe Konuşuyor" projesi başlatılacak. Sanayi kentlerinde, yaşlıların iş yaşamına dahil edilmesi için "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurulacak. İndirimli seyahat, sağlık hizmeti ve alışveriş için kart devreye sokulacak. "Evde sağlık hizmeti"nin kapsamı artırılacak. "SOSYAL DOKU HARİTALARI" İhtiyaç sahipleri talep odaklı değil, arz odaklı belirlenecek. Yapay zeka yardımıyla "Sosyal Doku Haritaları" oluşturulacak. Vefa ekipleri yaygınlaştırılacak. Her şehre özel kültürel yol haritaları oluşturulacak. Tarihi çarşıların yaşatılması projesi hayata geçirilecek.