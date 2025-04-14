AK Parti Muğla İl Teşkilatında yeni görevlendirmeler

AK Parti Muğla İl Teşkilatında yürütme kurulunda bazı değişikliklere gidildi. AK Parti Muğla İl Teşkilatı Haluk Laçin görev değişimiyle ilgili olarak, "Yürütme Kurulunda bir kaç arkadaşımızın görev yerleri arasında değişikliğe gittik. Bu değişiklik asla herhangi bir arkadaşımızın başarısız olduğu için değil, tamamen yeni bir heyecanla yola devam etmek için yapılmıştır. Görevi değişen bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor ve tabii ki onlarla kol kola yola devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Laçin açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

REKLAM advertisement1

"ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA"

İl teşkilatımız seçildiği günden bu yana, partimizin ve Dünya Lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı “hedefleri doğrultusunda, halka tepeden bakan bir anlayışla değil, halkla bütünleşerek, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına eğilerek kapalı kapılar ardında değil, şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"KARARLILIKLA YOLA DEVAM EDİYORUZ" REKLAM Göreve geldiğimiz günden beri, İl ve ilçe teşkilatlarımızla, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; Biz milleti ile kader birliği yapan bir partiyiz. Bizde darılma ve küslük olmaz. İlkesini kendimize şiar edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. AK Parti'nin Muğla’da büyümesinden rahatsız olanlar olabilir ama biz bu konuda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Amacımız parti küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun hepimizin olsun anlayışını benimseyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda kararlılığımızdan kimse bizi alıkoyamaz. "BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR" Bugüne kadar olan süreçte, İl ve İlçe teşkilatlarımızda görev alan bütün arkadaşlarım büyük bir şevk ve azimle çalıştılar. Onların her birşne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Doğaldır ki, bu süreçte arkadaşlarımız arasında görev değişimi yapılabilir. Bizde bu çerçevede bir bayrak yarışı olarak değerlendirerek Yürütme Kurulunda bir kaç arkadaşımızın görev yerleri arasında değişikliğe gittik. Bu değişiklik asla herhangi bir arkadaşımızın başarısız olduğu için değil, tamamen yeni bir heyecanla yola devam etmek için yapılmıştır. Görevi değişen bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor ve tabiiki onlarla kolkola yola devam edeceğim.

"MUĞLA'YA HİZMET BİZİM SEVDAMIZ" Amacımız partimize ve Muğla’mıza hizmet etmek ve Muğla’lı hemşehrilerimin sorunlarını, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bugüne kadar partimize hizmet eden tüm arkadaşlarımızla birlikte AK Parti ailesini büyüterek çözme konusunda kararlıyız. Muğla ve Muğla’lılara hizmet etme bizim sevdamızdır.