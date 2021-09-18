AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga’da Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ile içinde Adaspor Sosyal Tesisi, Halı Saha, Basketbol ve Tenis Sahası, Fitness, Bisiklet, Yürüyüş ve Seyir Yolları, Karma ve Survivor Çocuk Oyun Alanları, Kafe, Mescit gibi birçok alan bulunan Adapark Tesisleri’nin açılış törenine katıldı. Açılışa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye’nin pandemiye rağmen, uluslararası krizlere rağmen büyüdüğünü ve büyümek durumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi.
'ARTIK 100 YILLIK OYUNLARI BOZAN BİR TÜRKİYE VAR'
Tarihi bir emanet taşıyoruz, o yüzden çok çalışacak bu büyümeyi sağlayacağız. Bir takım sorunlarımız yok mu, tabii ki var, raflarda zaman zaman hak edilmeyenin çok üstünde fiyatlar, istismarlar görüyoruz. Ancak kaptanımız sağlam, bunu aşacak olan biziz. Bir rakam vermek isterim, salgın döneminde Çanakkale’de 14 bin olan iş yeri sayısı 16 bine çıktı. 146 bin olan çalışan sayımız 167 bine çıktı. Bir buçuk yılda dünyada büyük orandaki küçülmeye rağmen Çin’den sonra en çok büyüyen ülke olduk. İhracatımız son 12 ayda 200 milyar doları aştı. Uluslararası konjonktürden, salgından kaynaklı bazı sıkıntılarımız var. Ama büyük fotoğrafa baktığımızda hala büyüyen, hala bölgede iddialı olan, çok özel bir ülkeden bahsediyorum. O yüzden dünyanın krizlerine rağmen toparlanmaya, büyümeye devam edeceğiz. Bu büyümemizde bizi anlamayanlar olacak. Türkiye’nin derdini, iddiasını anlamayanlar olacak. Biz milletçe yolumuza bakacağız. Dün Güney Avrupa Ülkeleri’nin zirvesinde Yunanistan gölgesinde bir bildiri yayımlandı. Bu bildirinin Fransa, İtalya gibi Güney Kıbrıs gibi malum ekiplerin etkisinde olduğunu gördük. Neymiş Türkiye Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de haklarını kollayamazmış, koruyamazmış. Artık alıştığınız Türkiye yok. Artık zincirlerini kıran bir Türkiye var. Artık 100 yıllık oyunları bozan bir Türkiye var. Bu bildiri Türkiye için yok hükmündedir. Bu bildiri sonsuza kadar Türkiye’nin zayıf, güçsüz kalmasını isteyenlerin mahcup olacağı bir bildiridir. 84 milyonun emaneti, Yunanistan’ın kaprisinden daha kıymetlidir. 84 milyonun emaneti, Fransa’nın işgüzarlığından daha kıymetlidir. 84 milyonun emaneti, Güney Kıbrıs’ın haksız söylemlerinden daha kıymetlidir. AB savunduğu değerleri kağıt üzerinde bırakmamalı artık. AB hukuka, adalete, diyaloğa, karşılıklı menfaate uygun adımlar atmak zorunda. Yoksa Türkiye’siz yol yürümek, çözüm konuşmak beyhude bir çabadır. Boşa kürek çekmektir.
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