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        Haberler Dünya Diplomasi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk devletlerinin büyükelçileriyle bir araya geldi | Dış Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk devletlerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonda ifade ettiği üzere önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle hep birlikte çalışacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:29
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        Türk devletleri büyükelçileri zirvesi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, bir otelde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın büyükelçileriyle bir araya geldi.

        Kürşad Zorlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle ihdas edilen Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığının, Türk dünyasına verdikleri önemin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

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        Başkanlık ile AK Parti'nin Türk dünyası politikalarının çok daha ileri bir aşamaya taşınacağını dile getiren Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi büyükelçilerle değerlendirmeler yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarının ortaklık açısından ciddi bir adım olduğunu belirten Zorlu, önümüzdeki günlerde, Yeni Gün'ü resmi bayram ilan edecek kanun teklifini hazırlayarak TBMM'ye getireceklerini vurguladı.

        "Türk dünyası güç mücadelesinin merkezinde yer almaktadır"

        Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler ve farklı coğrafyalarda kendisini hissettiren kaosların kabul edilebilir ve makul bölgesel işbirliklerinin önemini giderek arttırdığına dikkati çeken Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Siyasal ve ekonomik alanda kurulan işbirlikleri, tarihsel ve sosyokültürel dinamiklerle yoğrulduğunda toplumları da içerisine alacak bir güç merkezine dönüşmektedir. Zira, insan kaynağını iyi değerlendiren toplumlar yükselirken bunlar arasındaki birliktelikler de küresel bir vizyon kazanmaktadır. İşte tarihten gelen ayırt edici yönüyle Türk dünyası coğrafyası bu güç mücadelesinin merkezinde yer almaktadır. Altaylar'dan Akdeniz'e uzanan Türk dünyasının, sahasında her alanda işbirliğini güçlendirmesi, gerek bu ülkelerin güvenlik, huzur ve refahı, gerekse yeni dünya düzeninde istikrar arayışları için önemli bir potansiyel taşımaktadır."

        KKTC'nin gözlemci üye olarak kabul edilmesi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye devletler arasında daha derin siyasi, ekonomik, teknolojik, kültürel ve çevresel entegrasyonu teşvik ederek bölgesel işbirliğini önemli ölçüde ilerlettiğini aktardı.

        Son iki yılda Teşkilat'ın çok taraflı işbirliğinin kapsamını 35 stratejik alana genişleterek, Türk dünyasında birliğin temel itici gücü olma rolünü pekiştirdiğini vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

        "Nispeten kısa geçmişine rağmen kurumsallaşma ve genişleme gibi konularda da önemli kazanımlar elde eden teşkilatımız, önümüzdeki dönemde kritik konularda bağlayıcı anlaşmalarla ilişkilerini güçlendirmeye devam edecektir. Macaristan'ın 2018'de, Türkmenistan'ın 2021'de, 2022 yılında Semerkant'ta düzenlenen zirvede de KKTC, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. Bu karar KKTC'nin eşit egemenlik statüsü ve mücadelesi bakımından tarihi bir dönüm noktası olmuştur. İlerleyişimiz karşısında bizleri uzaklaştırmaya ve hatta birbirimizden ayırmaya çalışan farklı güç merkezlerinin hedefi, Türk asrını ve Türk koridorunu akamete uğratmaktır. Bu tehditlere karşı her zaman olduğu gibi birbirimize sımsıkı tutunup imkanlarımızı, halklarımızın refahına dönüştürebildiğimiz sürece, güç birliğimiz geleceğe taşınacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonda ifade ettiği üzere, önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle hep birlikte çalışacağımıza yürekten inanıyoruz."

        Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Olağan Zirvesi'nin, bu yıl ekim ayında Azerbaycan'da, gayriresmi zirvesinin de 21 Mayıs'ta Macaristan'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

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        #Kürşad Zorlu
        #türk devletleri büyükelçileri
        #haberler
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