Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sırakaya'dan 'Belçika'da Türk vatandaşına saldırı' hakkında açıklama

        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sırakaya'dan 'Belçika'da Türk vatandaşına saldırı' hakkında açıklama

        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Zafer Sırakaya, Belçika'da Türk vatandaşına yönelik saldırıya ilişkin, "Bu alçak saldırıya karşı suskun kalmamız asla düşünülemez. Saldırıyı gerçekleştiren terör destekçileri hakkında yürütülecek hukuki süreci yakından takip edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 01:19 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Belçika'da Türk vatandaşına saldırı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göbeğinde "etnik" kökeni nedeniyle vahşi ve çağ dışı bir tutumla bir insanın, vatandaşın saldırıya uğramasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

        Saldırıya suskun kalmalarının asla düşünülemeyeceğini bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

        "Bu saldırıyı gerçekleştiren terör destekçileri hakkında yürütülecek adli ve hukuki süreci de yakından takip edeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Irkçı, ayrımcı, İslam düşmanı, hastalıklı düşünceler ve bu düşüncelerden beslenen kirli yapılara karşı uluslararası, keskin ve net yaptırımların yürürlüğe girmesi hususunda Türkiye ve AK Parti hükümeti olarak tüm organlarımızla mücadelemiz devam edecektir."

        REKLAM

        Öte yandan, Sarıkaya, başkent Brüksel'de terör örgütü PKK sempatizanlarının saldırısında yaralanan Aydın Kamalak'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Zafer Sırakaya, görüşmede, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Avrupa'daki Türk toplumunun yanında olacaklarını bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Habertürk Anasayfa