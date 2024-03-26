AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sırakaya'dan 'Belçika'da Türk vatandaşına saldırı' hakkında açıklama

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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın göbeğinde "etnik" kökeni nedeniyle vahşi ve çağ dışı bir tutumla bir insanın, vatandaşın saldırıya uğramasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Saldırıya suskun kalmalarının asla düşünülemeyeceğini bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyı gerçekleştiren terör destekçileri hakkında yürütülecek adli ve hukuki süreci de yakından takip edeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Irkçı, ayrımcı, İslam düşmanı, hastalıklı düşünceler ve bu düşüncelerden beslenen kirli yapılara karşı uluslararası, keskin ve net yaptırımların yürürlüğe girmesi hususunda Türkiye ve AK Parti hükümeti olarak tüm organlarımızla mücadelemiz devam edecektir."

Belçika ‘nın Brüksel şehrinde terör örgütü PKK sempatizanı ve destekçileri tarafından“Türk” olduğunu ifade etmesi üzerine yapılan alçakça saldırıyla yaralanan Aydın Kamalak kardeşimizi telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek ,dün olduğu gibi bundan sonra ve… — Zafer Sırakaya 🇹🇷 (@SirakayaZafer) March 25, 2024 REKLAM Öte yandan, Sarıkaya, başkent Brüksel'de terör örgütü PKK sempatizanlarının saldırısında yaralanan Aydın Kamalak'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Zafer Sırakaya, görüşmede, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Avrupa'daki Türk toplumunun yanında olacaklarını bildirdi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.