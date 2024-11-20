AK Parti'den muhalefete etki ajanlığı ziyareti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede daha önce yargı paketi teklifinden çıkarılan "etki ajanlığı" düzenlemesi ele alınacak.
Giriş: 20.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:43
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkan vekilleriyle bir araya gelecek.
Görüşmede daha önce yargı paketi teklifinden çıkarılan "etki ajanlığı" düzenlemesi ele alınacak.
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