AK Parti'de Bostancı yerine Yılmaz gelecek iddiası

AK Parti'de Naci Bostancı'nın Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılacağı ileri sürülürken, yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz geleceği belirtildi.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, AK Parti'de grup başkanvekilliğinde değişiklik yapılacak.

2018'den bu yana AK Parti Grup Başkanvekili olan Naci Bostancı görevinden ayrılırken yerine eski Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında veya çarşamba günü kapalı yapılacak AK Parti Grup Toplantısında görev değişiminin gündeme geleceği konuşuluyor.

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.