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        Haberler Gündem Politika AK Parti'de A takımı toplanıyor: Masada hangi konular var? | Son dakika haberleri

        AK Parti'de A takımı toplanıyor: Masada hangi konular var?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü partisinin A takımını toplayacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki eylemler, boykot çağrıları ve Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin detaylar ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:17
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        AK Parti'de A takımı toplanıyor
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        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak.

        MYK toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki eylemler masaya yatırılıp, boykot çağrıları ele alınacak. Erdoğan, partisinin A takımıyla son durumu değerlendirecek.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

        Terörsüz Türkiye hedefi de toplantı başlıkları arasında. DEM Parti İmralı heyeti temaslarına devam edecek. Heyetin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi, daha sonra dördüncü kez adaya gitmesi bekleniyor.

        SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        AK Parti MYK toplantısında, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya sunum gerçekleştirecek. Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken de kendi alanlarına ilişkin sunum yapacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Meclis çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşacak.

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