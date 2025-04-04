AK Parti'de A takımı toplanıyor: Masada hangi konular var?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak.

MYK toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki eylemler masaya yatırılıp, boykot çağrıları ele alınacak. Erdoğan, partisinin A takımıyla son durumu değerlendirecek.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefi de toplantı başlıkları arasında. DEM Parti İmralı heyeti temaslarına devam edecek. Heyetin önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi, daha sonra dördüncü kez adaya gitmesi bekleniyor.

SUNUMLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

AK Parti MYK toplantısında, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya sunum gerçekleştirecek. Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken de kendi alanlarına ilişkin sunum yapacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Meclis çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşacak.