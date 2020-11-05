Ajur nedir, ajur tanımı ve anlamı nedir, ajur nedir TDK, ajur örnek anlatımı nasıldır, ajur kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ajur Tanımı:

Ajur kelimesinin anlamı; özellikle dikiş ilmek çizgisinde veya yanında kullanılan çizime benzer dekoratif dikişler ve dikişte kullanılan bir dikiş şekli olarak tanımlanır.

Ajur Nedir TDK:

Delikli örgü ve gözenek olarak ifade edilir.

Ajur Örnek Anlatımı:

Ajur; bir süs dikişi için kullanılan örnek modelidir. Herhangi bir örtünün veya bezin, bir kenarında birkaç paralel iplik çekerek ve çapraz dişleri küçük, eşit demetler halinde birbirine bağlayarak yapılır. Bu dikiş ile yapılan dekoratif dikişte ajur adı verilir.

Mendilde olduğu gibi genellikle bir kenarı çevreleyen, birkaç paralel iplik çekerek ve çapraz ipleri tek tip gruplar halinde bir araya getirerek yapılan dekoratif bir dikiş olduğundan kullanılması tercih edilir.

Ajur Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bu dikişin kullanıldığı iğne işi ajur biçiminde yapılmıştır.

Ajur olarak yapılan örnekler çok zor değildir.