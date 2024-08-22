AJet indirimli bilet kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. Söz konusu kampanyadan Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek yolcular yararlanabilecek. Biletler, 22 Ağustos tarihi itibarıyla 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuldu. Peki AJet kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? 25 bin koltuk tahsis edilen AJet bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detayları derledik.