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        Haberler Bilgi Ekonomi AJET indirimli bilet kampanyası başladı! 2024 AJET kampanya şartları neler, bilet fiyatları ne kadar ve nerelerde geçerli?

        AJet indirimli bilet kampanyası başladı! 2024 AJet kampanya şartları neler ve nerelerde geçerli?

        AJet, iki gün sürecek bir kampanya hayata geçirdi. AJet indirimli bilet kampanyası Avrupa-Türkiye rotasında geçerli olacak. Buna göre Avrupa'dan Türkiye yönüne uçacak olan kişiler, 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alabilecek. Biletler 22 Ağustos Perşembe günü itibarıyla satışa çıkarken hangi tarihler aralığında seyahat edileceği de açıklandı. Peki 2024 AJet kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? İşte AJet bilet kampanyası detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:25
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        • 1

          AJet indirimli bilet kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. Söz konusu kampanyadan Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek yolcular yararlanabilecek. Biletler, 22 Ağustos tarihi itibarıyla 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuldu. Peki AJet kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? 25 bin koltuk tahsis edilen AJet bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

        • 2

          AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!

          AJet, ‘’1 Eur + Vergilerden başlayan fiyatlarla Türkiye sizi bekliyor!’’ sloganıyla indirimli bilet kampanyası başlattı.

          Resmi sitesinde yer alan açıklamada "1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni rotalarda yeni hikayelere kanat açın. Tatil planınızı yapın, Türkiye uçuşunuzu bize bırakın.

          Konforlu ve uygun bir seyahat için bu fırsatı yakalayın. İster Türkiye tatilinizin başlangıcı ister Avrupa tatilinizin dönüşü... AJet'le yeni maceraların sınırı yok." Ifadelerini kullandı.

        • 3

          AJET KAMPANYA ŞARTLARI

          Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuldu. Kampanya kapsamında 25.000 bin adet koltuk arz edildi.

          22 – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletler için geçerlidir.

          22 Ağustos 2024 – 24 Ekim 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        • 4

          AJET BİLET KAMPANYASI NERELERDE GEÇERLİ?

          Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsamaktadır. Ücret detaylarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

          Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        • 5

          İŞTE GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

          ÜLKE Çıkış Şehri İstanbul Varışlı Tek Yön
          Almanya Düsseldorf İstanbul, Sabiha Gökçen 1 EUR + vergiler
          Berlin İstanbul, Sabiha Gökçen
          Köln İstanbul, Sabiha Gökçen
          Frankfurt İstanbul, Sabiha Gökçen
          Hannover İstanbul, Sabiha Gökçen
          Hamburg İstanbul, Sabiha Gökçen
          Münih İstanbul, Sabiha Gökçen
          Stuttgart İstanbul, Sabiha Gökçen
          Avusturya Viyana İstanbul, Sabiha Gökçen 5 EUR + vergiler
          Bosna Hersek Saraybosna İstanbul, Sabiha Gökçen 11 EUR + vergiler
          Tuzla İstanbul, Sabiha Gökçen
          Belçika Brüksel İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
          Danimarka Kopenhag İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
          Fransa Paris İstanbul, Sabiha Gökçen 18 EUR + vergiler
          Lyon İstanbul, Sabiha Gökçen
          Hollanda Amsterdam İstanbul, Sabiha Gökçen 5 EUR + vergiler
          İngiltere Londra İstanbul, Sabiha Gökçen 16 EUR + vergiler
          İsviçre Basel İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
          Zürih İstanbul, Sabiha Gökçen
          İtalya Milano İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
          Roma İstanbul, Sabiha Gökçen
          Kosova Priştine İstanbul, Sabiha Gökçen 9 EUR + vergiler
          Kuzey Makedonya Üsküp İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
          Macaristan Budapeşte İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
          Sırbistan Belgrad İstanbul, Sabiha Gökçen 20 EUR + vergiler
          ÜLKE Çıkış Şehri Ankara Varışlı Tek Yön
          Almanya Düsseldorf Ankara, Esenboğa 1 EUR + vergiler
          Berlin Ankara, Esenboğa
          Köln Ankara, Esenboğa
          Frankfurt Ankara, Esenboğa
          Münih Ankara, Esenboğa
          Stuttgart Ankara, Esenboğa
          Avusturya Viyana Ankara, Esenboğa 5 EUR + vergiler
          Fransa Paris Ankara, Esenboğa 18 EUR + vergiler
          Hollanda Amsterdam Ankara, Esenboğa 5 EUR + vergiler
          İsviçre Basel Ankara, Esenboğa 19 EUR + vergiler
          Cenevre Ankara, Esenboğa
          Sırbistan Belgrad Ankara, Esenboğa 19 EUR + vergiler
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