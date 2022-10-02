"Sizlerle Nirvana'ya ulaşıyorum"

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Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde 3 saat sahnede kalırken 3 kıyafet değiştirdi.

Sahneye çıkış yaparken giydiği pelerinini, şarkısını söylemeye başladığında çıkartan Ajda Pekkan konserine sarı deri detaylı üstü ve dizine kadar aynı renkte püsküllü ayakkabısı, gold şortu ve kahverengi gladyatör kemerinden oluşan kıyafetiyle devam etti.

Ajda Pekkan, konserini gri, payetli takımıyla tamamlarken, duygularını “Tek mutlu olduğum yer burası, sizinle beraber olmak! Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum. Burayı çok benimsedik. Normal konserlerde böyle giyinmiyorum fakat burası bizim konsept sahnemiz ve bu sahnemizi sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Şov olarak gözlerinize hitap etmek istiyorum. Burada sizlerle gökyüzüne, Nirvana’ya ulaşıyorum” sözleriyle ifade etti.