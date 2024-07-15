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        Haberler Müzik Ajda Pekkan: Sahne illüzyon ister

        Ajda Pekkan: Sahne illüzyon ister

        Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Ajda Pekkan; "Sahne illüzyon ister" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 15:29 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:29
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        "Sahne illüzyon ister"
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        Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, yaz turnesine tüm hızıyla devam ediyor. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Ajda Pekkan, tüm biletleri tüketen ve konser alanını tıklım tıklım dolduran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

        Sahnesine ve kıyafetlerine her zaman özen gösteren Ajda Pekkan, sahne illüzyon ister” dedi. Sahnede merhum Fikret Şenes’i anan Pekkan; “Bu akşam söyleyeceğim en güzel şarkılarımın efsane yaratıcısı Fikret Şenes’i rahmetle anıyorum” dedi.

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        Sahnede bir an olsun yerinde durmayan Süperstar, dansları ve harika performansıyla bir kez daha parmak ısırttı. İki saat süren konserini alkışlar eşliğinde noktalarken müzikseverlerin yoğun isteğini de kırmayarak bis yaptı.

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        #Ajda Pekkan

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