Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan'ı görenler bir daha baktı - Magazin haberleri

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile akşam saatlerinde alışverişe çıkan Pekkan, uzun bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Ajda Pekkan'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Semiramis Pekkan'ı karşısında görenler güzel sanatçıya dönüp bir kez daha bakmaktan kendilerini alıkoyamadı.