15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları'nın alışılmışın dışında kurdukları bir jean markası, önceki gün özel bir davetle tanıtıldı. Lansmanda iş, cemiyet ve magazin dünyasından pek çok davetli katılarak markayı yakından inceledi.
"ÜLKEMİZE YERLİ BİR MARKA KAZANDIRMAK ÇOK GÜZEL"
Yerli marka yaratmanın gurunu yaşadıklarını belirten Bahar Şer, "Hedeflerimiz arasında firmamızı sevilen bir dünya markası yapmak, ülkemize yerli bir marka kazandırmak çok güzel" dedi.
Lansmanda Ozan Doğulu DJ kabinine geçerek misafirlere eğlence dolu saatler yaşattı. Burcu Esmersoy, markanın yüzü oldu.
Davete yalnız başına katılan Ajda Pekkan, şık giyim tarzı ile dikkat çekti. Ürünleri inceledikten sonra gazeteciler ile bir araya gelen süperstar, "Her şey çok güzeldi, herkese tavsiye ederim. Ben de giyinmeyi çok seviyorum. Genelde kullandığım siyah rengi bugün de giydim" dedi.
"BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YIL OLACAK"
2020 yılından beklentilerini anlatan Pekkan, "Hepimiz için güzel bir yıl olmasını dilerim, benim için de çok güzel ve hareketli bir yıl olacak" dedi.
"ÇALIŞMADAN DURAMAM"
Yeni çalışmalar içinde olduğunu belirten Pekkan, "Çalışmadan duramam, yeni projeler ve albüm çalışması yapıyorum" dedi.
"YAŞ GEÇİYOR"
Özel davette DJ performansı sergileyen Ozan Doğulu ise lansmana sevgilisi Hera ile birlikte katıldı. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Doğulu, "Her şey çok güzeldi, bir yaş daha aldık. Böyle sorular sormasaydınız güzel olurdu, madem sordunuz söyleyeyim. Tam 48 yaşına geldim, yaş geçiyor" dedi.
Genç kalmanın formülünü anlatan Doğulu, "Genç kalmanın en büyük sebebi, genç kızlarla takılıyor olmam" şeklinde konuştu. Durumun yanlış anlaşılmaması için hemen düzeltme yapan Doğulu, "Aman arkadaşlar, yanlış anlamayın. Biliyorsunuz ben kız babasıyım. Kızlarım çok genç, o yüzden en çok onlarla vakit geçiriyorum. Bir an olsun yerinde durmuyor, o yüzden ben de hep koşturmaca içinde genç kalıyorum" açıklamasını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!