"HERKES BİRAZ MORAL BULUR UMARIM"

Çıkışta muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Pekkan, "Biz de konserlere başladık artık. Bu zor günlerde herkes biraz moral bulur umarım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına düzenlenen konserler verdik. Çok da güzel oldu, güzel geçti." dedi.