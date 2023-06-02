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Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı

Hollanda ekiplerinden Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı

Giriş: 02.06.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Ajax, Teknik Direktör John Heitinga ile yolların ayrıldığını açıkladı
İHA

Hollanda temsilcilerinden Ajax, bu sezon ocak ayında takımın başına geçirdiği Hollandalı Teknik Direktör John Heitinga ile devam etmeyeceklerini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Futbol Direktörü Sven Mislintat, Heitinga'ya verdiği emekler için teşekkür etti ve Ajax'ın daha deneyimli bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu vurguladı.
22 maçta görev alan Heitinga, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ajax sezonu 69 puanla 3. sırada bitirdi.

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