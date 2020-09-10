Aioli sos, en sevilen soslardan biri. Tat itibariyle mayoneze benzetilse de birbirinden farklılıkları var. Aioli sosunuzu her daim elinizin altında bulunan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yalnız birkaç püf noktası var. Gelin hep birlikte aioli sosumuzu hazırlayalım.
Aioli Sos İçin Gereken Malzemeler:
2 diş sarımsak
1 adet büyük boy yumurta sarısı
1 çay kaşığı deniz tuzu
1 tatlı kaşığı dijon hardalı
250 ml. sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Aioli Sos Tarifi Yapılışı:
Sarımsakların kabuklarını soyun.
Uygun bir kabın içerisinde karabiber, sarımsak ve deniz tuzunu alıp, iyice ezin. Aromasını ortaya çıkarın.
Diğer bir kaba yumurta sarısını, limon ve dijon hardalını alın.
Çırpma teli ya da el blender yardımıyla çırpmaya başlayın.
Çırpma işlemini yaparken, zeytinyağlarını mümkünse damla damla yedirin.
Karışımda kesilmeler olduğunu farkettiğiniz anda zeytinyağı eklemeyi bırakın. Toparlanana kadar çırpın.
Kıvam aldığında çırpma işlemini bırakın.
İçerisine ezilmiş sarımsakları ilave edin.
Bu şekilde bir miktar daha karıştırın.
Bu aşamada kıvamı katı olursa, sıcak suyu damla damla akıtarak inceltin.
Tuz eklemek istiyorsanız bu aşamada ilave edin.
Bir kabın içine alın ve kapatarak dinlenmeye bırakın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kullanacağınız zeytinyağının kaliteli, mümkünse soğuk sıkım olmasına özen gösterin.
Yumurta sarısının büyüklüğüne göre zeytinyağı miktarını ayarlayabilirsiniz.
İlave edeceğiniz zeytinyağını azar azar eklemeye özen gösterin.
Çırpma telini eğer kol gücünüze güveniyorsanız kullanın.
Çünkü sosu sürekli çırpmanız gerecektir.
El blenderi kullanacaksanız; orta ayarında çırpma işlemini gerçekleştirin.
Mikserle çırptığınızda dilediğiniz kıvamı elde edemeyebilirsiniz.
Dilerseniz sosun içindeki sarımsak miktarını arttırabilirsiniz.
Bu tarif hardal kullanmadan da hazırlanabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!