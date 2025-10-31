Ailesine ateş açtı: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde aile içi tartışmada O.A., eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı'yı öldürdü. Zanlının annesi M.A., N.A. ve ise F.A. yaralandı. Anne M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor
Siirt'te edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.
EŞİNİ VE AMCASINI ÖLDÜRDÜ
İHA'daki habere göre saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.