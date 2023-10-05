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        Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI | Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... - Gündem haberleri

        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!

        Ankara'da, Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin, evliliklerinin 7'nci yılında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocukları 4 yaşındaki Muhammed Ergenli, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 08:30 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:06
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        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
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        Ankara'da kaza, önceki gün saat 20.45 sıralarında, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi.

        ANNESİYLE DOLMUŞA BİNDİ

        DHA'da yer alan habere göre Muhammed Ergenli (4), annesi Lütfiye Ergenli ile marketten eve dönmek için dolmuşa bindi.

        YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU

        Annesinden önce dolmuştan inen Muhammed Ergenli'ye, yolun karşısına geçerken plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarptı.

        ÇOCUK 10 METRE SAVRULDU

        Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlıkçıların kontrolünde Muhammed Ergenli'nin öldüğü belirlendi. Ergenli'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Haymana ilçesi Kavakköy'e gönderildi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin tek çocukları olan Muhammed Ergenli'nin, tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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