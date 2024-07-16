Ailelerin husumetinde kan döküldü!
Olay, Ankara'da meydana geldi. Ankara'da iki aile arasındaki husumette kan döküldü. Babasının darp edildiğini öne süren genç karşı aileden başka bir genci başından vurup kaçtı. Mahalle ayağa kalkarken vurulan gencin kardeşi sokaklarda silahıyla saldırganı aradı. Özel harekat polisleri ve çevik kuvvet devreye girdi.
Giriş: 16.07.2024 - 19:48 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:48
Olay, Ankara'da meydana geldi.
Ankara'da iki aile arasındaki husumette kan döküldü.
Babasının darp edildiğini öne süren genç karşı aileden başka bir genci başından vurup kaçtı.
Mahalle ayağa kalkarken vurulan gencin kardeşi sokaklarda silahıyla saldırganı aradı.
Özel harekat polisleri ve çevik kuvvet devreye girdi.
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