'Aile' zirvede

REKLAM advertisement1

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’, dün akşam yayınlanan bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. ‘Aile’ reytinglerde AB VE ABC1 kategorilerinde birinci oldu

'Aile'nin büyük finaline son 5 bölüm kalan dizinin dün akşam yayınlanan heyecan kesici bölümü AB ve ABC1 20+ kategorilerinde adını birinciliğe yazdırdı. Bölümün final sahnesine Serap’ın büyük itirafı damga vurdu. Serap, Yusuf Soykan tarafından istismara uğradığını açıklayıp ardından silahını Hülya Soykan’a doğrulttu. O sırada ailenin araya girmesiyle yaşanan karmaşada patlayan silah sesi kimin vurulduğuyla ilgili büyük bir merak yarattı.

REKLAM

‘Aile’nin 25. bölümü; ABC1 20+’da 5.22 izlenme oranı 12.93 izlenme payı, AB’de 5.12 izlenme oranı 14.88 izlenme payı elde ederek adını zirveye yazdırdı. Total’de ise 3.33 izlenme oranı 8.73 izlenme payı elde etti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çift terapisine devam eden Aslan ve Devin, baş başa bir tatile çıkmaya karar verdiler ancak hastalığı ilerleyen Seher’in durumu kötüleşti. Aldıkları bu haberden sonra ikili tatillerini, Seher’in de doğum gününü kutlayacakları bir aile tatiline çevirdiler. Tatilde herkesi tedirgin eden bir durum vardı; Seher, Cihan’ı ve eşi Serap’ı da doğum gününde istedi. Serap, hem geçmiş travmalarının getirdiği yük hem de babasıyla yaşadığı sorunlar sebebiyle oldukça kötü bir dönemindeydi. Sevdiği kadına yardım etmek için çabalayan Cihan, Aslan ve Devin’den Serap’a yardım etmelerini istedi.

REKLAM

Bunun üzerine Devin, Serap’la konuşurken, sorunun göründüğünden çok daha derin ve farklı olduğunu fark etti. Aslan ise Serap’ın geçmişini araştırmaya başladı ve yine konunun bir ucunun Hülya’ya dokunduğunu gördü. Aslan, yeniden annesini sorgulamaya ve ona öfkelenmeye başladı. Bölümün çarpıcı final sahnesinde ise Serap, yıllarca saklanan büyük sırrı sonunda itiraf ederken, diğer tarafta Bedri de babasının İlyas olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Serap’ın itirafı Soykanları derinden sarstı.

Yusuf Soykan’ın kendisine tecavüz ettiğini açıklayan Serap, ardından silahını çıkartıp Hülya Soykan’a doğrulttu. Soykan ailesinin bu şoke edici gecenin sonunda neler yaşayacağı büyük bir merak konusu oldu.

İşte nefeslerin tutulduğu o anlar;

REKLAM

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de SHOW TV’de...