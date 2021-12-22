İçine doğduğumuz aile hem hayatımızın üzerinde hem de karakterimiz üzerinde çok büyük etki bırakıyor. Aile olmak yaşamın işleyişinin vazgeçilmez adımlarından biri. Aile bazen 3 kişiden bazen ise çok büyük kalabalıklardan oluşabiliyor. İşte aile türleri ve aile bireyleri hakkında merak edilenler

AİLE TÜRLERİ NELERDİR?

Çekirdek aile

Kalabalık aile

AİLE ÜYELERİ KİMLERDİR?

Anne

Baba

Çocuk

Abla

Abi

Dede

Anneanne

Babaanne

Dayı

Teyze

Hala

Amca

Kuzen

Yeğen

Enişte

Yenge