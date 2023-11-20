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        Haberler Magazin Aile'nin yeni bölümünden dikkat çeken tanıtım!

        Aile'nin yeni bölümünden dikkat çeken tanıtım!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı. Aslan'ın vurulmasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Devin, sevdiği adama bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçiyor. Aslan'ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtımda Devin'in Aslan'ı vuran adama ne yapacağı merak konusu oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:58
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        Aile'nin yeni bölüm fragmanı
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        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan BonomoBonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç TatlıtuğTatlıtuğ ve SerenaySerenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide TatlıtuğTatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, UmutcanUmutcan ÜtebayÜtebay, YüsraYüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Levent Ülgen Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        İşte Aile’nin 21. Bölüm 3. Tanıtımı;

        ‘Aile’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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