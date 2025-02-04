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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Gençlik Fonu şartları nelerdir, kimler alabilir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı ve geri ödeme planı

        Aile Gençlik Fonu'na yoğun ilgi! Kimler 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için başvurabilir?

        Aile Gençlik Fonu kapsamında evlenmeye hazırlanan çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veriliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alındığı programda, şartları yerine getiren çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz kredi veriliyor. İşte, faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:58
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        • 1

          Aile Gençlik Fonu için başvurular sürüyor. 81 ilde uygulanmaya başlanan program sayesinde istenilen şartları sağlayan çiftlere faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi veriliyor. Peki, evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler alabilir? İşte, tüm detaylar ve faizsiz evlilik kredisi e-Devlet başvuru ekranı...

        • 2

          FAİZSİZ EVLİLİK FONUNA 43 BİN 921 BAŞVURU YAPILDI

          Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlamasıyla başvurular yoğunlaşmaya başladı.

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugüne kadar 12 bin 958 gencimize Evlilik Öncesi Eğitim Programlarımızı sunduk. Türkiye geneli 43 bin 921 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu." dedi.

        • 3

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

          - Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

          - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

          - Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

          - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

          - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

          - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

          - Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

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