Salı akşamlarının vazgeçilmezi, yayınlandığı bölümleri ile reyting rekorları kıran Aile dizisi, 2. sezon ile ekranlara geri dönüyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinin yeni sezon tarihi televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Aile dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Aile 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?" İşte Aile dizisi 2. sezonun yayınlanacağı tarih...