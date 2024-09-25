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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemeleri Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak? Aile Destek Programı Ekim 2024 ödeme tarihi

        Aile Destek Programı Ekim ayı ne zaman hesaba yatacak?

        Aile Destek Ekim ayı ödemeleri için araştırmalar başladı. Program kapsamında geliri düşük ailelere 1250 liraya varan ödemenin yanı sıra çocuk desteği de veriliyor. Normal şartlarda 12 ay olarak planlanan program bu yıl sonuna kadar uzatıldı. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 08:55 Güncelleme: 25.09.2024 - 08:55
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        • 1

          Geliri düşük binlerce ailenin yararlandığı Aile Destek Ödemeleri bu yıl sonuna kadar uzatıldı. 850 lira ile 1250 lira arasında değişen miktar hane başına düşen gelire göre belirleniyor. Eylül ayında yatan ödemelerden sonra destekten yararlanan vatandaşlar Ekim ayı için araştırmaya başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL AYI YATTI MI?

          Aile Destek ödemeleri 10 Eylül itibarıyla hesaplara yatırıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti;

          İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

          Aile ve Gençlik Bakanlığı, aylık ödemeleri en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
          450 TL ve altı 1.250 TL
          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?

          Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
          1-2 çocuklu hanelere 350 TL
          3 çocuklu hanelere 450 TL
          4 çocuklu hanelere 550 TL
          5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
        • 6

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

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