09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile Arasında filmi oyuncuları kimler? Aile Arasında filminin konusu ne? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Show TV izleyicilerini yerli filmler ile buluşturmaya devam ediyor. Peki, Aile Arasında filmi nasıl? İşte Aile Arasında filmi hakkında yorumlar...
AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aile Arasında, Ozan Açıktan tarafından yönetilen ve senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı komedi türündeki Türk filmi. Filmin başrolerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer almaktadır. Film, 1 Aralık 2017'de vizyona girdi.
Fikret ve Solmaz'ın 21 yıllık ilişkileri aynı gün sona erer ve ikili birbiriyle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü babası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.
AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLER?
Engin Günaydın - Fikret "Fiko"
Demet Evgar - Solmaz
Erdal Özyağcılar - Haşmet Kurt
Devrim Yakut - Mükerrem Kurt
Fatih Artman - Emirhan Kurt
Şevket Çoruh - Necati "Neco" Balcılar
Gülse Birsel - Mihriban
Derya Karadaş - Leyla
Su Kutlu - Zeynep Balcılar
Ayta Sözeri - Behiye
Devin Özgür Çınar - Gülümser Kurt
Deniz Hamzaoğlu - Kahraman Kurt
Rıza Akın - Muharrem Aladağ
Arif Erkin - Dede
Erdal Cindoruk - Ruhi
Ünal Yeter - Okan
AİLE ARASINDA FİLMİ YORUMLARI
Aile Arasında filmini vizyondayken izleme fırsatı bulan sinemaseverler yorumlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Aile Arasında filmi hakkında bazı yorumlar...
Son dönem komedi filmlerinin iyice yaslandığı ucuzluğa hiç teslim olmuyor senaryo. Belaltı esprilere sırtını dayamadan ve komediyi hiç kısmadan hikayenin duygusunu yüksek tutabiliyor Birsel. İnsan ilişkilerindeki önyargı meselesini de didaktik olmadan eleştiriyor. Ozan Açıktan'ın becerikli kamerası da bu cümbüşte etkin bir rol oynuyor. "Aila Arasında"nın tek sorunu bu kalabalık karakter ve sahnelerden hiç feragat edememesi. 125 dakika bu hikaye için fazla uzun bir süre. Nitekim hikayenin özellikle de Adana bölümü başladığında seyirci de bu uzunluğu hissetmeye başlıyor.
Durum komedisinin en iyi halleri var filmde. Özellikle de Adana bölümlerinde...Bir rüya-şehir olarak gösterilmiş Adana (gerçi sahiden de öyledir!). Ama sinemanın büyüsü elbette başka. Ve bize İstanbul’un yanı sıra bu güney şehrimizi de sevdiriyor. Yon Thomas imzalı görüntü çalışmasının da katkısıyla... Düğün sahnelerindeyse film doruklara çıkıyor. Bir yandan ‘kaçmış’ koca ve erkeği kovmuş kadın geri dönüyorlar. Tüm çelişkiler, tüm yalanlar ortaya çıkıyor, tüm zıt değerler çatışmaya giriyor, tek sözcükle kıyamet kopuyor.
İkiyüzlü ahlak ve namus anlayışını eleştiren, baştan sona feminen enerjiyle dolu bir film seyrediyoruz... Kadınlarla arası iyi olan Fiko’nun erkek dünyasına yabancı halleri ve bazen sert erkeğe dönüşmesi gerçekten çok komik... Engin Günaydın iyi bir komedi oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Solmaz’ın kırılgan yanlarını incelikle vurgulayan yorumuyla Demet Evgar da filme duygusal bir sahicilik getiriyor. “Aile Arasında” bol bol gülerek seyrettiğim bir film oldu. Ama gereğinden fazla “komedi malzemesi” yle dolu olduğunu, bu yüzden çok dağıldığını ve yönetmen Ozan Açıktan’ın peş peşe gelen sahneleri toparlamakta zorlandığını düşünüyorum. Birsel yazar olarak komedide çok tecrübeli olsa da sinemada yeni...
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