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        Haberler Gündem Politika Ahmet Sever hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ahmet Sever hayatını kaybetti

        11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı gazeteci Ahmet Sever 65 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:08
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        Ahmet Sever hayatını kaybetti
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        11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun yıllar basın danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Sever'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze töreninin, ailesinin bu sabah Barcelona'dan İstanbul'a dönmesinin ardından netleşeceği belirtildi.

        AHMET SEVER KİMDİR?

        1960 yılında Konya'da doğan Sever, Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine muhabir olarak başlayan Sever, birçok medya kuruluşunda yurt dışı temsilciliği ve yöneticilik yaptı.

        2003 yılında Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini yürüttü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası da basın danışmanlığı görevine devam etti.

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        #Ahmet Sever
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