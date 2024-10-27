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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Tedavi sürüyor - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Tedavi sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 27.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 27.10.2024 - 21:28
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        Fenerbahçe’de Samsun deplasmanından sonra tam anlamıyla başlayan buhran süreci sonrası Manchester United, Bodrum ve Trabzonspor maçları sezonun kaderini tayin edebilecek bir viraja dönüşmüştü. Dünyaca ünlü teknik direktöründen futbolculara, yönetime kadar eleştirilerin arttığı ve sertleştiği ortamda Fenerbahçe’nin bir kez daha keskin viraja bu kadar erken girmek camia için kangrene dönmüş bir sorun olsa da Fenerbahçe’nin son şampiyonlukların tamamında böyle dönemleri atlatabilen bir hikaye olduğunu da unutmamak gerekiyor.

        Mourinho 4-2-4’ye yakın bir dizilişle sahaya çıksa da Fenerbahçe yine beklendiği kadar iyi hücum edemedi. Sarı-Lacivertliler’de hücumdaki müziğin hala kulağımıza yeterince güzel gelmemesinin altında teknik direktör-takım kimyasının tam oturmamasının yattığını düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe gibi bir takımın bu kadar basit pas hataları yapmalarını açıklayamıyorum. Bunun ofansif müzik zamanla güzelleşecektir ama Kanarya’da temel sorun bana göre top rakibin ayağındayken yaşanıyor.

        Öndeyken tempoyu düşürüp defansif bir anlayış güdülmesini anlayabilirim. Ama Fenerbahçe 1-0’ı da 2-0’ı da iyi oynayamıyor. Oyunu bir türlü öldüremiyor. Taraftarına güvenli bir his veremiyor. Mourinho çok tecrübeli ve önemli bir teknik adam. Bizim ekran başında gördüğümüzü sahanın kenarında göremiyor olamaz. Zamanla genel tedaviyi buraya yoğunlaştıracağını düşünüyorum....

        ManU, Bodrum ve Trabzonspor maçları viraj dedik ve bu viraj henüz tamamlanmadı. Fenerbahçe bir tedavi sürecinde ve fena geçirmiyor bu süreci. Ama açık konuşayım bu camiayı biraz tanıdıysam Trabzonspor maçının sonucunun sezon açısından hayati önem taşıdığını söyleyebilirim. Fenerbahçe için bu zorlu deplasmanda 1 puan yeterli olmayacaktır. Fenerbahçe Trabzon’da 3 puanı alır ise Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi için çok önemli bir basamak inşa edeceğini söyleyebilirim.

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