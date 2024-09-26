Ahmet Selim Kul yazdı: Kusursuz giriş

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Yeni formatla birlikte grubumuzdaki 3 takımın değil, neredeyse 32 takımın birden bizi ilgilendirdiği Avrupa kupalarında temsilcilerimiz arasında sahneye ilk çıkan Galatasaray ekstra yerel motivasyona sahipti. Derbi morali cebinde PAOK karşısına çıkan Sarı-Kırmızılılar beklendiği gibi ilk yarının üstün tarafı oldu. Temsilcimizin her an gol atabilecek bir görüntüde olması beklenendi, buna karşılık kalemizde yaşadığımız tehlikelere de sürpriz demek iyimserlik olurdu.

Aslan’ın ilk yarıda oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne yansıtamamasının altında orta istatistiği sekmesinde yazan 24 sayısı yatıyordu. Maç içinde yerden yaptığı paslaşmalarda çok güzel sekanslar ortaya koyan Okan Buruk’un öğrencilerinin bu yeteneklerini bir kenara bırakıp bu kadar fazla orta tercihine başvurması birçok atağın rakip tarafından kolayca savunulmasına sebep oldu ve ilk yarı golsüz bitti.

Bu sezon Okan Buruk’un en etkili silahından olan duran toplar ikinci yarının hemen başında golü getirdi. Osimhen ve Sanchez gibi iki ekstra uzununun yan yana olduğu fotoğraf, Galatasaray’ın bu yıl savunması en zor silahları arasında tepelerde. Golle birlikte tempo yükselten temsilcimiz 2. golü bulmak için son vuruşlar dışında yapılması gereken her şeyi yaptı. Ama bu tabloda bile aralara tehlikeler sıkıştıran PAOK bunlardan birinde dengeyi buldu.

Kazanın şokunu hızlı atlatan Galatasaray hemen rakip kaleye çökerken 8 dakika sonra çok güzel bir golle yeniden öne geçti. Çift forvete döndürecek değişikliği değiştiren bu gol oyunun rus ruletine dönmesine de mani oldu. Böylece ekstra hayırlı gol kategorisine girdi.

Kalan bölümde oyunu öldürmeyi de başaran temsilcimiz assolist gibi sahneye çıkan Icardi ile averaj hanesini de geliştirdi. Şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi’ne giremese de Yunanistan şampiyonunu net bir şekilde yenerek Avrupa Ligi’ne kusursuza yakın bir giriş yaptı. Tebrikler Okan Buruk ve tüm öğrencilerine.