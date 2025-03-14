Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den, Şinasi Yurtsever'e veda
Murat Cemcir ve Ahmet Kural, 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi' ve 'İşler Güçler' gibi projelerde birlikte rol aldıkları, hayatını kaybeden arkadaşları Şinasi Yurtsever'i sosyal medya paylaşımlarıyla andı
Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan bu acı haberin ardından Yurtsever’in meslektaşları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Birçok projede birlikte yer aldığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi.
Ahmet Kural, kısa ve içten bir mesajla, "Söz yok... Canım Şino'm" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü paylaştı.
"CANIM KARDEŞİMİN MEKÂNI CENNET OLSUN"
Murat Cemcir ise duygusal bir veda mesajı yayımlayarak şunları söyledi; "Canım arkadaşım, büyük komedyen, tertemiz kalbiyle hepimizin yüzünü aydınlatan şahane insan, gönlümüzün neşesi Şinasi Yurtsever hayata gözlerini yumdu. Kelimeler kifayetsiz... Sevgili dostumun değerli eşi, kıymetli annesi ve arkadaşları başta olmak üzere onu seven herkesin başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Canım kardeşimin mekânı cennet olsun. O bizi güldürdü, yeni hayatında Allah da onu güldürsün"
Yurtsever, 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek anma töreninin ardından, saat 13.20'de (öğle namazı) Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde (Levent) cenaze töreni yapılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Fotoğraflar: Instagram