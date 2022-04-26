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Ahmet Kural'ın 13 yıllık davasında yeni gelişme

Oyuncu Ahmet Kural hakkında 13 yıl önce görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. 2009 yılında, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine aykırı olarak nitelendirilen bir madde bulundurması sebebiyle açılan davada hakim kararı açıkladı

26.04.2022 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
Ahmet Kural'ın 13 yıllık davasında yeni gelişme
13 yıllık davada yeni gelişme
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HABERTURK.COM

Oyuncu Ahmet Kural'ın denetimli serbestlik planının ihlal edilmesi nedeniyle 2014 yılında tekrar açılan dosya ile hükmün açıklanması yine 5 yıl süre ile ertelenmişti.

"İSTİNAF MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAĞIZ"

Kural’ın katılmadığı, avukatı Yiğit Beşok’un temsil ettiği duruşmada daha önce alınmış olan karar okundu. Beşok, karara usul yönünden itiraz edeceklerini ve istinaf incelemesine başvuracaklarını belirtti.

"KARARIN LEHİMİZE BOZULACAĞI KESİNDİR"

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan avukat Yiğit Beşok, "Bu dava 2009 yılına, anlayacağınız 13 yıl öncesine ait... Kısacası eski bir usul davasından ibarettir. Hakim, bu hükmü duruşmada dosyanın içeriğine girmeden açıklamakla yükümlüdür. Bu karar kesin nitelikte olmayıp, dosya istinaf incelemesine gidecektir. Yeni çıkan infaz yasası, dosyadaki eksiklikler, usulsüzlükler ve zaman aşımı gibi birçok husustan dolayı bu kararın lehimize bozulacağı kesindir. Bu nedenle bu davaya ilişkin müvekkilimi etkileyecek hiçbir husus bugün olmadığı gibi ileride de olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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