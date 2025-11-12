Habertürk
        'Kardeş Türküler', Ahmet Kaya'nın 40'ıncı sanat yılı ve aramızdan ayrılışının 25'inci yılında, onun şarkılarıyla ve sesiyle yurt içi ve yurt dışında seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 23:08 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:10
        Ahmet Kaya, 'Kardeş Türküler' ile sahnede
        Ahmet Kaya'nın toplumun her kesimini kucaklayan duruşu ile 'Kardeş Türküler'in, farklılıklarımızla bir arada yaşama anlayışını buluşturacak konserlerde ağırlıklı olarak 'insan öykülerini' yansıtan şarkılar yer alacak. Ahmet Kaya'nın kültürel sınırları aşma cesareti, farklı müzikal gelenekleri harmanlarken yarattığı özgün ses, 'Kardeş Türküler'in coğrafyanın farklı seslerine ve dillerine yer veren kültürel çoğulcu anlayışını yansıtacak konserlerde özel sürprizler de olacak.

        'Kardeş Türküler', Ahmet Kaya'nın müziğindeki çok katmanlı birikime dikkat çekerken, "Onun eserlerinde Malatya/Elazığ bölgesinin ince saz geleneğinden Azerbaycan müziğine, Abdal müziğine, Kürt dengbêj geleneğinden arabesk, alaturka ve rock'a kadar çok çeşitli müzikal öğe bir arada görülür. Biz de bu zenginliği, kültürel çoğulcu anlayışla şekillendirdiğimiz çok sesli yapımızla kucaklayacağız. Onun şarkılarındaki farklı kültürel öğeleri vurgulayarak, bazen geleneksel enstrümanlarla, bazen özgün düzenlemelerle yeniden yorumlayacağız. Amacımız, onun yarattığı o müzikal köprüyü daha da görünür kılmak ve şarkıları daima barışla, kardeşlikle buluşturmak" diyor.

        Gülten Kaya ve GAM Müzik desteğiyle hazırlıkları yapılan konserlerin en yakın dönem programı şöyle:

        20 Kasım, Ankara Yenimahalle Kongre Merkezi

        29 Kasım, İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi

        4 Aralık, Diyarbakır Sezai Karakoç Kongre Merkezi

        5 Aralık, Gaziantep GAÜN Mavera Sahnesi

        6 Aralık, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi

        11 Aralık, Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi

        Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve Mersin konser biletlerini Biletinial, Bubilet ve Biletix'ten; İstanbul konser biletini Passo'dan edinmek mümkün.

