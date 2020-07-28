Ahmet Bozali kimdir?

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Doğum Tarihi: 26.10.1974

Nereli: Trabzon

Kaç Yaşında: 46

Boyu Kaç: 1.70 cm

Kilosu: 75 kg

Burcu: Akrep

Mesleği: Dizi ve Film Oyuncusu

Ahmet Bozali’nin Biyografisi

AhmetBozali, 26 Ekim 1974 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Sanatçı özel hayatı ile pek fazla gündemde yer almazken, oyunculuktaki başarısı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Sosyal medyada hiçbir paylaşımda bulunmamaktadır.

AhmetBozali, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Duygularını canlandırdığı karaktere geçirmesi başarısını ortaya çıkartmıştır. Rol aldığı dizilerde ve filmlerde izleyicilerin de beğenisini kazanmıştır. Hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamayan AhmetBozali, sadece mesleği ve sanatı ile tanınmak istemiştir. Özel hayatını gerçekten özel yaşamak isteyen sanatçımızın bu tercihi toplum tarafından saygı ile karşılanmaktadır. Birbirinden güzel ve farklı projelerde yer almaktadır. Düzgün ve kaliteli seçimleri ile de dikkat çekmektedir.

AhmetBozali, Televizyon izleyicilerinin karşısına ilk olarak 1995 yılında ekranlara gelen ve uzun soluklu bir yapım olan “Çiçek Taksi” ile çıkmıştır.

RolAldığıDiziler Ve Filmler:

Çiçek Taksi – 1995

Tatlı Hayat – Polis – 2001

En Son Babalar Duyar – 2002

Seni Yaşatacağım – 2002

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı – 2002

Büyümüş de Küçülmüş – Bölüm Oyuncusu – 2003

Parmak İzi – 2003

Hayat Bilgisi – 2003

Evli ve Çocuklu – 2003

Çemberimde Gül Oya – 2004

Kapkaç – TV Filmi – 2004

Gizli Dünyalar – 2004

Cennet Mahallesi – Pazarcı Çetin – 2004

Aşkın Mucizeleri – 2004

Zeynep – Osman – 2005

Emret Komutanım – Gani – 2005

Arka Sokaklar – Bölüm Oyuncusu – 2006

Eksi 18 (Bölüm Oyuncusu)- 2006

Gemilerde Talim Var – 2007

Doktorlar – Kubilay – 2007

Doludizgin Yıllar – Kahya – 2008

Kavak Yelleri – Yalçın – 2008

Pak Panter Bakan Özel Kalemi – Sinema Filmi – 2010

Geniş Aile – Hulki- 2010

Sudan Sebepler – 2011

Şevkat Yerimdar – İmam Sadık – 2017