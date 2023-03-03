Ağaoğlu sonrası yeni başkanlık için tek aday Ertuğrul Doğan. Mevcut yönetimde ikinci başkan olan Doğan'ın 19 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek. Ertuğrul Doğan'ın 2024 yazında yapılacak olağan genel kurula kadar başkanlık yapması bekleniyor.

1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Akaryakıt ve enerji sektöründe şirketleri olan Doğan, 2018 yılının Nisan ayından bu yana Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.