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        Haberler Objektife Takılanlar Ahmed Kutucu, sevgilisiyle alışveriş yaptı - Magazin haberleri

        Ahmed Kutucu, sevgilisiyle alışveriş yaptı

        Galatasaray'ın forveti Ahmed Kutucu, sevgilisi Asena Atalar ile Nişantaşı'nda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:16
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        Sevgilisiyle alışveriş yaptı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Galatasaray'ın devre arasında Eyüpspor’dan renklerine kattığı Ahmed Kutucu izin gününü alışveriş yaparak geçirdi.

        25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya fenomeni sevgilisi Asena Atalar ile birlikte el ele görüntülendi. İkili, daha sonra bir mağazaya girerek alışveriş yaptı.

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        #ahmed kutucu

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