Ahmed Kutucu, sevgilisiyle alışveriş yaptı
Galatasaray'ın forveti Ahmed Kutucu, sevgilisi Asena Atalar ile Nişantaşı'nda görüntülendi
Giriş: 30.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:16
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Galatasaray'ın devre arasında Eyüpspor’dan renklerine kattığı Ahmed Kutucu izin gününü alışveriş yaparak geçirdi.
25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya fenomeni sevgilisi Asena Atalar ile birlikte el ele görüntülendi. İkili, daha sonra bir mağazaya girerek alışveriş yaptı.
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