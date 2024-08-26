"Ahlat'taki tekne" iddiasına yalanlama

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DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iddia edildiği gibi bir teknenin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Bahse konu görüntü, bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulayacağı proje için internet sitesinde kullandığı, dijital ortamda hazırlanan bir görüntüden alınmıştır. Dijital ortamda hazırlanan görüntülerde yer alan bir teknenin, 'gerçekten orada olduğuna yönelik' kasıtlı bir manipülasyon kampanyası yürütülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür kampanyalara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.