Bir kişinin huy, tutum ve davranışlarının tamamına ahlak denir. İnsan davranış ve tutumlarının sonucuna göre iyi veya kötü ahlak sahibi olarak kabul edilebilir. Ahlak, her ne kadar iyi ve kötü şeklinde ikiye ayrılmaya çalışılsa da temelinde zaten olumlu bir ifadeye işaret etmektedir. Yani toplumsal normlara göre olumlu davranış sergileyen kişiler ahlaklı kişiler olarak gösterilmektedir. İnsanın sosyal bir varlık olması, onun yaşantılarının ve tutumlarının sonuçlarının da sadece kendisini değil çevresindekileri de doğal olarak etkilenmesine sebep olur. Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. Ahlak her toplumda toplumsal yaşamın gereği olarak mutlaka oluşmuştur ancak her toplumun ahlak anlayışı birbirinden farklıdır.
Güzel Ahlak
Evrensel insan hakları bildirisine göre bir insanın özgürlüğünün başladığı yerde diğerinin özgürlüğü sınırlanır. Yani insanlar sadece kendi doğrularına göre yaşamaya kalkarsa toplumsal sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle toplumsal kurallar ve evrensel ilkeler oluşmuştur. Bu kurallar esasında ahlakın temelini de oluşturan kurallardır. Olumlu tutum sergilemek, toplumun her bir ferdine saygı duyup haklarına riayet etmek güzel ahlak göstergesidir. Ancak saygı ve sevgi sadece insanlara karşı olmamalıdır. Dünyada birlikte yaşadığımız diğer canlı dostlarımıza da saygı ve sevgi göstermek kendini ifade edemeyen savunmasız her canlının da hakkını koruyabilmek güzel ahlak sahibi olmanın en önemli göstergesidir.
Toplumsal Alanlarda Uyulması Gereken Bazı Ahlak Kuralları:
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