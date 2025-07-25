Ah Be Birader filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ah Be Birader ne zaman çekildi?
Ah Be Birader filmi, 25 Temmuz Cuma akşamı beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Kapucu üstlendiği film, 2022 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ah Be Birader filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ah Be Birader ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ah Be Birader filmi konusu ve oyuncuları...
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Ah Be Birader filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İlgi çekici senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile Ah Be Birader, vizyona girdiği dönemde, komedi türünde öne çıkan filmler arasında yer aldı. Peki, "Ah Be Birader filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ah Be Birader ne zaman, nerede çekildi?" İşte Ah Be Birader filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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AH BE BİRADER FİLMİ KONUSU
Orhan oldukça atılgan ve korkusuz bir adamdır. Piyasa da hiçbir zaman parasını bırakmayan yer altı dünyasının sevdiği saydığı bir adamdır ve çevresine topladığı adamları ile tefecilik yapmaktadır. Orhan’ın hayatında kadınların biri gelir biri gider. Beyaz yakalı düz bir hayatı kendine seçen Ali, oldukça çekingen bir adamdır ve evlenmek istediği kadına bir gün yüzük alırken bir soygunun ortasında kalır. Başına türlü belalar gelince de yeraltı dünyasında tefecilik yapan abisine sığınır.
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AH BE BİRADER FİLMİ OYUNCULARI
Ufuk Özkan
Anıl İlter
Sevcan Yaşar
Çetin Altay
Serkan Kuru
Ersin Olgaç
Muzaffer Aksoy
Hasan Elmas
AH BE BİRADER FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin sahneleri, Yozgat ve İstanbul'da çekildi.
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