Ağustos'ta Bahçe Tiyatrosu'nda şenlik var

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KüçükÇiftlik Park’ın 2020 yazında tiyatrolara güç vermek amacıyla hayata geçirdiği ve yaz aylarının bir klasiği haline gelen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, beşinci sezonunda bir kez daha seyircileri yemyeşil huzurlu bahçe ortamında ağırlıyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun ağustos ayı programı, 7 Ağustos’ta Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’ın rol aldığı Üçü Bir Arada oyunuyla başlayacak. 15 Ağustos’ta Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca’nın sahneyi paylaştığı Eksik seyirciyle buluşurken Pınar Güntürkün’ün tek kişilik oyunu Herkes Kocama Benziyor, 21 Ağustos’ta sahnelenecek.

REKLAM KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 22 Ağustos’ta Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir’in birlikte rol aldığı Yan Dünya’ya; 23 Ağustos’ta Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nu aynı sahnede buluşturan Bir Baba Hamlet’e ev sahipliği yapacak. 25 Ağustos’ta Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay’ın birlikte rol aldığı Güzel Son sahnelenirken 29 Ağustos’ta ise Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın sahneyi paylaştığı Joseph K. oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Bahçe Tiyatrosu’nda kapı açılış saati 19.30, oyunların başlama saati ise 21.00. Oyunların biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir. REKLAM Herkes Kocama Benziyor KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos 2024 Programı 7 Ağustos Çarşamba Üçü Bir Arada – Davran Tiyatrosu 15 Ağustos Perşembe Eksik – Kadar Yapım 21 Ağustos Çarşamba Herkes Kocama Benziyor – Temsili Sahne 22 Ağustos Perşembe Yan Dünya – Kumbaracı50

23 Ağustos Cuma Bir Baba Hamlet – Baba Sahne 25 Ağustos Pazar Güzel Son – Semaver Kumpanya 29 Ağustos Perşembe Joseph K. – DasDas