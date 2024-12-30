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        AGS nedir, ne demektir? AGS ne zaman yapılacak?

        Öğretmen adaylarının gündeminde AGS sınavı yer aldı. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi. Peki AGS nedir ve ne zaman yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:40
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        • 1

          Akademi Giriş Sınavı (AGS) öğretmen adaylarını belirlemek için ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak. KPSS'nin yerini alacağı belirtilen AGS Temmuz ayında uygulanacak.

        • 2

          AGS 2025 SINAV TARİHİ NE ZAMAN, ÖĞRETMENLERE KPSS KALKTI MI?

          Akademi Giriş Sınavı (AGS), ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te uygulanacak.

          ÖSYM 2025 sınav takviminde öğretmenler için uygulanan KPSS ÖABT oturumunun yer almadığı görüldü ve Akademi Giriş Sınavı (AGS) duyurusunda ise ayrı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı bilgisi yer aldı.

          AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) DÜZENLEMESİ NEDİR?

          Adaylar, akademide görecekleri eğitimin ardından başarılı olmaları halinde sözleşmeli öğretmen olarak okullarda istihdam edebilme hakkı kazanacak.

          Ek olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na dayandırılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" ile duran kariyer uygulamasının devam edeceği bildirildi.

          Bu kapsamda 2025 yılının ilk uygulamasında 300 bini aşkın öğretmen, sınava girmeden uzman ve başöğretmenlik unvanını elde edebilecek.

        • 3

          SINAVIN KAPSAMI

          Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

        • 4

          Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

          ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

          Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

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