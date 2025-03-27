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        Haberler Yaşam Ağrı dağlarındaki sarp kayalıklarda yaban keçileri görüntülendi

        Ağrı dağlarındaki sarp kayalıklarda yaban keçileri görüntülendi

        Ağrı'da koruma altındaki yaban keçileri, dağlardaki sarp kayalıklarda görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:57
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        Ağrı dağlarındaki sarp kayalıklarda görüntülendiler
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        Ağrı'nın yüksek dağları, kurt, yaban domuzu, tilki ve yaban keçisi gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

        Son yıllarda koruma faaliyetleriyle popülasyonları yavaş yavaş artmaya başlayan yaban keçileri, sarp kayalıklarda dolaşırken kayıt altına alındı.

        Sürü halinde gezen yaban keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

        Vali Mustafa Koç, dağ keçilerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, şu notu düştü:

        "Ağrı, sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda eşsiz yaban hayatıyla da göz kamaştırıyor. Dağ keçileri başta olmak üzere birçok hayvana ev sahipliği yapan bu coğrafya, doğanın bizlere sunduğu en büyük hazinelerden biri. Bu güzellikleri korumak, geleceğe en değerli mirası bırakmak demek. Hep birlikte doğamıza sahip çıkalım."

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        #yaban keçileri
        #ağrı
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