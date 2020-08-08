Hem su renginin hem de oluşan kum tepelerinin Ağrı Dağı ile güzel bir kompozisyon oluşturduğunu aktaran Akkuş, "Yaklaşık 10 dönümlük bir alan, fakat suyun rengi daha önce karşılaşmadığımız bir durum olduğundan ilgi çekiyor. Yakında fotoğrafçıları getirip bu bölgede bir çalışma yapacağız" ifadesini kullandı.